В объективе детства

Семейныйквест представляет собой пешеходную прогулку в центре города Мурманска по заранее спланированному маршруту. В ходе выполнения квеста участники посетят городские объекты, где с помощью различных заданий получат полное представление о местах для отдыха и досуга всей семьей.

К участию приглашаются семьи независимо от возраста, соблюдающие все правила безопасности при выходе на улицу в условиях пандемии коронавируса. Для участия вам понадобится смартфон с доступом в Интернет и рабочей камерой.

Каждая семья с помощью мобильного приложения WhatsApp получит несколько зашифрованных посланий; разгадав их, нужно найти городские объекты и выполнить задания.

На протяжении всего маршрута в режиме онлайн участников будет сопровождать модератор, который будет присылать задания, отслеживать их выполнение, делиться важной и полезной информацией.



Победителями квеста станут семьи, которые найдут наибольшее количество мест и выполнят все задания.

Организаторы оставляют за собой право публикации фотоматериалов, полученных в ходе проведения квеста в открытых источниках с обязательным указанием авторства.

Рекомендуем на прогулку взять с собой селфи-палку и отличное настроение!

Проведи выходной день всей семьей!

Заявки с контактной информацией (Ф.И.О. всех членов семьи, адрес электронной почты, номер телефона) принимаются до 30 мая: в официальной группе Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а также по электронной почте – odk_kirova@mail.ru