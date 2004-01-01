В объективе детства
Семейный квест
Семейный квест
Семейныйквест представляет собой пешеходную прогулку в центре города Мурманска по заранее спланированному маршруту. В ходе выполнения квеста участники посетят городские объекты, где с помощью различных заданий получат полное представление о местах для отдыха и досуга всей семьей.
К участию приглашаются семьи независимо от возраста, соблюдающие все правила безопасности при выходе на улицу в условиях пандемии коронавируса. Для участия вам понадобится смартфон с доступом в Интернет и рабочей камерой.
Каждая семья с помощью мобильного приложения WhatsApp получит несколько зашифрованных посланий; разгадав их, нужно найти городские объекты и выполнить задания.
На протяжении всего маршрута в режиме онлайн участников будет сопровождать модератор, который будет присылать задания, отслеживать их выполнение, делиться важной и полезной информацией.
Победителями квеста станут семьи, которые найдут наибольшее количество мест и выполнят все задания.
Организаторы оставляют за собой право публикации фотоматериалов, полученных в ходе проведения квеста в открытых источниках с обязательным указанием авторства.
Рекомендуем на прогулку взять с собой селфи-палку и отличное настроение!
Проведи выходной день всей семьей!
Заявки с контактной информацией (Ф.И.О. всех членов семьи, адрес электронной почты, номер телефона) принимаются до 30 мая: в официальной группе Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а также по электронной почте – odk_kirova@mail.ru