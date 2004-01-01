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В начале не было так

Театрализованное иллюзорное шоу

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События: Концерты.

Участники детской студии «ФОКУСЫ» предлагают мурманчанам посмотреть и пережить чувства необъяснимого чуда. Вы попадете одновременно в древний и современный мир, где происходят чудеса, которые не подчиняются законам физики и не понятны нашему разуму. Исчезновение и появление людей, левитация, телепортация и много другое заставит Вас задавать один и тот же вопрос - как это?!

Удивление, восторг и восхищение гарантированы!

ДК им. С.М. Кирова
16 февраля
15:00
Цены

Дополнительная информация: 45-17-90, 45-43-23

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