В мире Я происхожу!

По страницам стихов Маши Рупасовой.

Маша Рупасова родилась в Москве. Работала учителем русского языка и литературы, редактором. Усыновила малыша, и неожиданно для себя начала писать сыну стихи, которые вошли в первую книгу «С неба падали старушки» (2015). Публикуется в журналах «Мурзилка», «Дошкольное образование», «Фонтан», «Электронные пампасы». В 2016-м вышла вторая книга стихов «Все в сад».

Детям нравятся в ее стихах веселье и выдумка, а взрослые находят в них человеческую поддержку и разговор о наболевшем: о понимании и принятии негативных чувств, неизбежном старении близких, о трудностях, с которыми сталкивается каждый родитель.