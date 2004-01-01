В мире красок

Яркие и жизнеутверждающие работы учащихся детских школ искусств Мурманской области выполнены на разные темы.

В экспозиции представлены более четырехсот работ трехсот юных художников в возрасте от 3 до 18 лет.

В рисунках, произведениях декоративно-прикладного искусства отражены оригинальное восприятие окружающего мира, исторических событий юным поколением.