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В мире красок

Х региональная выставка детского творчества

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События: Выставки.

Яркие и жизнеутверждающие работы учащихся детских школ искусств Мурманской области выполнены на разные темы.

В экспозиции представлены более четырехсот работ трехсот юных художников в возрасте от 3 до 18 лет.

В рисунках, произведениях декоративно-прикладного искусства отражены оригинальное восприятие окружающего мира, исторических событий юным поколением.

Филармония
c 27 апреля по 28 мая
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-03-85

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