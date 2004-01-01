Выставка подготовлена по итогам конкурса детского творчества «В мире балета», организованного МБУДО «Мурмашинская ДШИ», Мурманским областным краеведческим музеем и Муниципалитетом п.г.т. Мурмаши.

Посетители увидят творческие работы конкурсантов, которые выполнены в различных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, витраж, флористика, бумагопластика и многие другие.