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В мире балета

Выставка творческих детских работ

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События: Выставки.

Выставка подготовлена по итогам конкурса детского творчества «В мире балета», организованного МБУДО «Мурмашинская ДШИ», Мурманским областным краеведческим музеем и Муниципалитетом п.г.т. Мурмаши.

Посетители увидят творческие работы конкурсантов, которые выполнены в различных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, витраж, флористика, бумагопластика и многие другие.

Краеведческий музей
c 4 июня по 11 июля

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