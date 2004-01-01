129657

В кругу друзей

Концерт ансамбля танца «Сполохи»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Каждый год ансамбль танца «Сполохи» приглашает своих друзей принять участие в праздничном концерте: хореографический коллектив «Калинка» (г.Оленегорск), образцовый детский коллектив «Мастерок» (г.Североморск), ансамбль танца «Северок» (г.Мурманск) и  хореографический ансамбль танца «Элегия» подарят зрителям свои красочные номера.

ДК им. С.М. Кирова
22 января
15:00
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса дворца: 45-43-23

Смотрите также

115766115766
01
Jazz&Blues Café
11 января
Ледокол

Вечер живой музыки. Выступают – «Perpetuum Mobile», Евгений Гоман, Анастасия Комарова, «JOYBOX»,  и Алексей Рейман, «The Hoolz», Наталья Карча, Екатерина Шиляева, Станислав Одиноков.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?