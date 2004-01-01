В кругу друзей

Каждый год ансамбль танца «Сполохи» приглашает своих друзей принять участие в праздничном концерте: хореографический коллектив «Калинка» (г.Оленегорск), образцовый детский коллектив «Мастерок» (г.Североморск), ансамбль танца «Северок» (г.Мурманск) и хореографический ансамбль танца «Элегия» подарят зрителям свои красочные номера.