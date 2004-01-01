Ансамбль «Орфей» работает над постановками оперных и опереточных спектаклей, камерных программ. Репертуарная палитра ансамбля обширна и разнообразна. Она включает в себя шедевры оперной классики, старинные романсы и арии, а также произведения советских композиторов-песенников.

На концерте «В крови горит огонь желанья!» мурманчане и гости города услышат самые яркие шлягеры советских и зарубежных арий, дуэтов из опер и классических оперетт, романсы, эстрадные, русские и неополитанские народные песни.