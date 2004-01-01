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В крови горит огонь желанья!

Концерт солистов ансамбля «Орфей»

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События: Концерты.

Ансамбль «Орфей» работает над постановками оперных и опереточных спектаклей, камерных программ. Репертуарная палитра ансамбля обширна и разнообразна. Она включает в себя шедевры оперной классики, старинные романсы и арии, а также произведения советских композиторов-песенников.

На концерте «В крови горит огонь желанья!» мурманчане и гости города услышат самые яркие шлягеры советских и зарубежных арий, дуэтов из опер и классических оперетт, романсы, эстрадные, русские и неополитанские народные песни.

ДК им. С.М. Кирова
19 января
17:00
Цены

Информация по телефону: 45-17-90

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