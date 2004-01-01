В краю родникового слова

Фёдор Александрович Абрамов (1920-1983) – русский советский писатель, литературовед, публицист.

Яркий и самобытный писатель Русского Севера родился в деревне Веркола Архангельской губернии, и всю свою жизнь писал об этой маленькой северной деревне, о простых северных людях, и их нелёгких судьбах. Его произведения стали для нескольких поколений читателей примером яркой «деревенской» прозы, исполненной любви к родной земле и своему народу.

На выставке представлены известные всему миру романы, повести, рассказы: «Братья и сёстры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом», «Вокруг да около», «Пелагея», «Деревянные кони», «Алька» и другие.

Особое место в творчестве Федора Абрамова занимает тетралогия – «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом» - над которой он работал более 25 лет. Автор вместе с любимыми героями искал ответа на вопросы: что же такое Россия, как русский крестьянин выстоял в войну и сохранил живую душу, есть ли будущее у деревни.

Не уступают романам повести, рассказы, публицистика Абрамова. В них – не только скорбь и плач о народе, но и поиски истины, путей возрождения России. Об этом лучшие повести: «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». По этим трем повестям режиссером Юрием Любимовым в 1974 году был создан спектакль в Театре на Таганке.

В рассказах Абрамова тоже встает многоликая Русь с ее разнообразными характерами и судьбами, зачастую, их герои - русские женщины, много пережившие на своем веку. Лучшие из них – «Пролетали лебеди», «Из колена Аввакумова», «Слон голубоглазый», «Куст рукотворный», цикл «Трава-мурава» и другие.

Лучшие произведения Федора Абрамова были инсценированы во многих театрах страны. Самые успешные и долговечные постановки – «Братья и сестры», «Дом» — принадлежат петербургскому режиссеру Льву Додину.