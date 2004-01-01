Народная песня – это душа народа, великое искусство, выраженное с удивительной проникновенностью. Украинская песня вобрала в себя вековую мудрость своего народа. На концерте «В гостi просимо до нас» мурманчане услышат песни, в которых отражается общественный и бытовой уклад украинского народа, песни о жизни, природе, фольклорные песни, сопровождающие свадебный обряд, а также старинные произведения, которые интересны своими причитаниями, речитативом.

История украинского казачества, его слава нашли своё отражение во многих народных песнях, несколько таких песен также прозвучат в концерте. Песни о любви, как и о казачестве – вершина народной поэзии. Они впитали в себя всю гамму чувств: любовь и счастье, горе и печаль. Гости «Кировки» услышат украинские романсы, которые являются наиболее романтичной лирической песней, передающей жизненную правду, красоту чувств.