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В голос

Акустическая программа «В голос!» в атмосферном Rock'n'Roll Music Bar

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События: Концерты.

Ничего скучного, только музыка настроения!

Джаз, блюз, русский рок, авторская песня, советская эстрада и всё, что мы любим, в акустическом формате!

Мария Олейник и Андрей Миронюк – мурманский творческий тандем, победители всероссийских и международных музыкальных конкурсов, руководители клуба авторской песни «Бухта Надежд».
Музыканты не ограничивают себя рамками жанра, поэтому на концерте вы услышите песни Высоцкого и Арбениной, групп Чайф и Машина времени, Александра Софронова и Григория Данского, классику советской эстрады, авторские песни Марии Олейник и многое другое. Словом, вас ждет чудесный вечер!

Rock'n'Roll music bar
15 февраля
19:00
Цены

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