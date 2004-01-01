Ничего скучного, только музыка настроения!

Джаз, блюз, русский рок, авторская песня, советская эстрада и всё, что мы любим, в акустическом формате!

Мария Олейник и Андрей Миронюк – мурманский творческий тандем, победители всероссийских и международных музыкальных конкурсов, руководители клуба авторской песни «Бухта Надежд».

Музыканты не ограничивают себя рамками жанра, поэтому на концерте вы услышите песни Высоцкого и Арбениной, групп Чайф и Машина времени, Александра Софронова и Григория Данского, классику советской эстрады, авторские песни Марии Олейник и многое другое. Словом, вас ждет чудесный вечер!