В голос
Акустическая программа «В голос!» в атмосферном Rock'n'Roll Music Bar
Акустическая программа «В голос!» в атмосферном Rock'n'Roll Music Bar
Ничего скучного, только музыка настроения!
Джаз, блюз, русский рок, авторская песня, советская эстрада и всё, что мы любим, в акустическом формате!
Мария Олейник и Андрей Миронюк – мурманский творческий тандем, победители всероссийских и международных музыкальных конкурсов, руководители клуба авторской песни «Бухта Надежд».
Музыканты не ограничивают себя рамками жанра, поэтому на концерте вы услышите песни Высоцкого и Арбениной, групп Чайф и Машина времени, Александра Софронова и Григория Данского, классику советской эстрады, авторские песни Марии Олейник и многое другое. Словом, вас ждет чудесный вечер!
Областной фестиваль солдатской песни, посвящённый 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана
Этим вечером каждый желающий может попробовать себя в качестве комика