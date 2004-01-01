В чем твоя суперсила?
Мастер-класс по метафорическим ассоциативным картам
Мастер-класс по метафорическим ассоциативным картам
Хотите определить сферы, которые отнимают жизненные силы, и найти источники энергии внутри себя? Или узнать, какое ваше ресурсное состояние позволит сдать экзамен, разобраться с обидчиком или принять важное решение?
Определить, в чем ваша «суперсила» - что делает вас уверенным, спокойным и сильным помогут метафорические ассоциативные карты. Карты являются стимулом, вызывающий поток ассоциаций, содержащих информацию о внутреннем мире человека. МАК - это образный способ описания ситуации, образное сравнение, помогающие через картинку увидеть новые смыслы.
Центр психологической помощи молодежи приглашает на мастер-класс по метафорическим ассоциативным картам «В чем моя суперсила?»
⚡ 29 января в 17.00
⚡ ЦППМ, пер. Якорный, 10
⚡ Для девушек и юношей в возрасте от 18 до 25 лет
Мероприятие бесплатное.
Запись по телефону: 53-14-60