В чем твоя суперсила?

Хотите определить сферы, которые отнимают жизненные силы, и найти источники энергии внутри себя? Или узнать, какое ваше ресурсное состояние позволит сдать экзамен, разобраться с обидчиком или принять важное решение?

Определить, в чем ваша «суперсила» - что делает вас уверенным, спокойным и сильным помогут метафорические ассоциативные карты. Карты являются стимулом, вызывающий поток ассоциаций, содержащих информацию о внутреннем мире человека. МАК - это образный способ описания ситуации, образное сравнение, помогающие через картинку увидеть новые смыслы.

Центр психологической помощи молодежи приглашает на мастер-класс по метафорическим ассоциативным картам «В чем моя суперсила?»

⚡ 29 января в 17.00

⚡ ЦППМ, пер. Якорный, 10

⚡ Для девушек и юношей в возрасте от 18 до 25 лет