Узнавай! Удивляйся! Учись!

Предлагаем самые нескучные книги по математике, биологии, физике, психологии, лингвистике и другим наукам.

Книга Уильяма Паундстоуна «Зачем включать мозги в эпоху гаджетов и Google?» расскажет о том, что такое «история для чайников», и где находятся «карты невежества».

На выставке читатель найдет издания «Как обольстить математикой», «Запомнить ВСЕ! Усвоение знаний без скуки и зубрежки» от популярных научных издательств «Бином», «Альпина Паблишер», «Юрайт».

Книги из серий «О чем молчали учебники» и «Открытая наука» познакомят с удивительным миром истории, лингвистики, психологии.

«Неформальная философия в картинках» докажет, что изучить эту науку можно просто и быстро.