Ужин с дураком

Издатель Пьер Брошан вместе с друзьями устраивает каждую среду ужин, цель которого состоит в том, чтобы привести с собой дурака и разговорить его. Побеждает тот, чей дурак оказывается самым «лучшим». Кандидат Пьера – Франсуа Пиньон, служащий в налоговом департаменте. Из-за радикулита Пьер отменяет ужин с друзьями, но встречу с Франсуа отменить ему не удается. И вот дурак приходит и приносит с собой букет катастроф, неурядиц и неожиданностей, которые перевoрачивают жизнь Пьера…



Франсис Вебер – знаменитый французский сценарист, режиссёр, продюсер. Родился в 1937 году. Мать, Екатерина Агаджанян, родом из Армавира, позже она с семьёй переехала в Санкт-Петербург, а после революции эмигрировала во Францию. Франсис Вебер начинал как сценарист. В 1976 году дебютировал как режиссёр, сняв известную комедию «Игрушка» с Пьером Ришаром. Написал более 40 пьес и сценариев, как режиссёр снял 12 фильмов. Многие из этих комедий хорошо известны нашим зрителям. Это «Невезучие», «Беглецы», «Ягуар», «Папаши», «Высокий блондин в чёрном ботинке», «Возвращение высокого блондина»…

За свои сценарии Франсис Вебер неоднократно награждался премией «Сезар», а в 1980 году получил «Оскар» за сценарий фильма «Клетка для чудаков».



Франсис Вебер написал пьесу «Ужин дураков» в 1991 году, а через семь лет снял фильм «Ужин с придурком» с Тьерри Лермиттом и Жаком Виллере в главных ролях. Пьеса стала особенно популярной для постановки в театрах. На русский язык пьесу перевел Михаил Полищук (Мишель Поли) – режиссер и переводчик, живущий в Париже. Михаил Полищук уже поставил два спектакля («Привет, эмигранты!» и «Голубой рай») в Русском драматическом театре Литвы, и «Ужином дураков» продолжил русско-французское сотрудничество с театром.

Режиссёр-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов



Художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева



Художник по свету – Павел Куделькин



Музыкальное оформление – Анатолий Шахов



В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Гронский, артисты: Наталья Боброва, Алексей Воронин, Сергей Горбунов, Алексей Кинк, Александр Покатнёв, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Олеся Трум, Алексей Худяков, Ксения Ширина.