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Ужин

Экстраординарный ужин от одного из самых модных шефов России – Евгения Викентьева

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События: Ужин.

Только один вечер. И только в честь Дня рождения «Тундра. Grill & Bar». Один из самых модных шефов России устроит экстраординарный ужин! 

Евгений Викентьев – шеф-повар ресторана «Винный шкаф», а также бренд-шеф и совладелец ресторана «Hamlet&Jacks», один из самых ярких представителей современной российской гастрономии.

Тундра
25 ноября
19:00
Цены

Подробности по телефону: 77-70-70

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