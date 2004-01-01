Экстраординарный ужин от одного из самых модных шефов России – Евгения Викентьева

Только один вечер. И только в честь Дня рождения «Тундра. Grill & Bar». Один из самых модных шефов России устроит экстраординарный ужин!

Евгений Викентьев – шеф-повар ресторана «Винный шкаф», а также бренд-шеф и совладелец ресторана «Hamlet&Jacks», один из самых ярких представителей современной российской гастрономии.