Уютный снуд спицами

Мастер-класс по вязанию для новичков

Приглашаем всех желающих научиться вязать на наш мастер-класс!

Даже если Вы совершенно не умеете вязать, то через две встречи у Вас будет готов уютный вязаный снуд!

Вы научитесь держать спицы, набирать петли, вязать лицевые петли, образуя платочную вязку, закрывать петли, познакомимся с «матрасным» швом.

Ведущая - Юля Сабельникова, с ее работами Вы можете ознакомиться по ссылке

Все материалы и инструменты на курс Вы приобретаете самостоятельно, они не входят в стоимость курса.

Материалы:

5 мотков пряжи 100г/150м (или с подобным метражом, пряжа должна быть толстая и рыхлая)

спицы 5-6 мм

игла для вязаных изделий

Тёмную пряжу лучше не брать, на ней трудно учиться, кроме того, возрастает нагрузка на глаза.

Запись на мастер-класс по ссылке