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Уютный снуд спицами

Мастер-класс по вязанию для новичков

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События: Мастер-класс.

Приглашаем всех желающих научиться вязать на наш мастер-класс!

Даже если Вы совершенно не умеете вязать, то через две встречи у Вас будет готов уютный вязаный снуд!

Вы научитесь держать спицы, набирать петли, вязать лицевые петли, образуя платочную вязку, закрывать петли, познакомимся с «матрасным» швом.

Ведущая - Юля Сабельникова, с ее работами Вы можете ознакомиться по ссылке

Все материалы и инструменты на курс Вы приобретаете самостоятельно, они не входят в стоимость курса.

Материалы:

5 мотков пряжи 100г/150м (или с подобным метражом, пряжа должна быть толстая и рыхлая)

спицы 5-6 мм

игла для вязаных изделий

Тёмную пряжу лучше не брать, на ней трудно учиться, кроме того, возрастает нагрузка на глаза.

Запись на мастер-класс по ссылке

ВяжЮля. Шерстяные истории
26 апреля
18:00 - 20:30
3 мая
18:00 - 20:30
Цены

600 р. - за два занятия по 2,5 часа
Справки по телефону: 8 (921) 734-56-24

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