Уютный снуд спицами
Мастер-класс по вязанию для новичков
Мастер-класс по вязанию для новичков
Приглашаем всех желающих научиться вязать на наш мастер-класс!
Даже если Вы совершенно не умеете вязать, то через две встречи у Вас будет готов уютный вязаный снуд!
Вы научитесь держать спицы, набирать петли, вязать лицевые петли, образуя платочную вязку, закрывать петли, познакомимся с «матрасным» швом.
Ведущая - Юля Сабельникова, с ее работами Вы можете ознакомиться по ссылке
Все материалы и инструменты на курс Вы приобретаете самостоятельно, они не входят в стоимость курса.
Материалы:
5 мотков пряжи 100г/150м (или с подобным метражом, пряжа должна быть толстая и рыхлая)
спицы 5-6 мм
игла для вязаных изделий
Тёмную пряжу лучше не брать, на ней трудно учиться, кроме того, возрастает нагрузка на глаза.
Запись на мастер-класс по ссылке
600 р. - за два занятия по 2,5 часа
Справки по телефону: 8 (921) 734-56-24