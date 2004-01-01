Уютная шкатулка

Как их только не называют – шкатулки, ларцы, табакерки… Вариант названия «шкатулка» образован от итальянского слова «scatola» – «коробка». Практически с самого появления шкатулки используются как хранилища для самых ценных вещей, чаще всего для ювелирных изделий. Нередко шкатулки сами по себе являются шедеврами искусства, чаще всего благодаря своему покрытию и декору. Перечень используемых для украшения шкатулок материалов внушительный: драгоценные камни и металлы, эмаль, слоновая кость, кожа, россыпь полудрагоценных камней и множество технологий декора – например, инкрустация, гравировка. Основным материалом коробочки часто служит дерево или металл, слоновая кость, фарфор, реже – хрусталь, янтарь и пр.

В экспозиции будут представлены шкатулки, сундучки, ящички и табакерки из частных коллекций.