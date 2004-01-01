Увеличение продаж
Бесплатный тренинг-семинар для начинающих предпринимателей
Бесплатный тренинг-семинар для начинающих предпринимателей
Программа:
Типологические и психологические особенности клиента. Стратегии поведения и создание доверия с любым типом клиентов.
Основные мотивы и потребности, склоняющие к покупке. Техники коммуникации, направленные на выявление потребностей клиентов.
Правила эффективной презентации товара/услуги. Как правильно показать клиенту выгоду.
Алгоритм работы с возражениями клиентов. Переговоры о цене. Работа с немотивированными отказами.
Ценовые и неценовые методы стимулирования продаж.
Методы увеличения среднего чека. Технологии cross-sellи upsell.
Регистрация участников осуществляется:
Предварительная регистрация обязательна!