Увеличение продаж

Бесплатный тренинг-семинар для начинающих предпринимателей

Программа:

Типологические и психологические особенности клиента. Стратегии поведения и создание доверия с любым типом клиентов.

Основные мотивы и потребности, склоняющие к покупке. Техники коммуникации, направленные на выявление потребностей клиентов.

Правила эффективной презентации товара/услуги. Как правильно показать клиенту выгоду.

Алгоритм работы с возражениями клиентов. Переговоры о цене. Работа с немотивированными отказами.

Ценовые и неценовые методы стимулирования продаж.

Методы увеличения среднего чека. Технологии cross-sellи upsell.

Регистрация участников осуществляется:

По телефону: 47-30-47

По электронной почте: nlp-pilot@mail.ru (письмо с указанием ФИО и контактной информации участника)

Предварительная регистрация обязательна!