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Утренняя практика

Бесплатное ознакомительное занятие по йоге

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События: Спорт, Мастер-класс.

Утренняя практика йоги мягко и эффективно пробуждает все тело и ум после сна, заряжает энергией, поднимает настроение, позволяя начать день с максимальным потенциалом!

Практика оказывает целостное воздействие на весь организм. Улучшает подвижность суставов, разогревает и прорабатывает мышцы тела.

Класс подойдет как начинающим, так и опытным практикующим. Главное – ваше желание позитивно и энергично начать свой день, и мы Вас в этом полностью поддержим!

Садхана
26 ноября
09:00 - 10:25
Цены

Вход свободный

Количество мест ограничено.

Предварительная запись по телефону: 42-00-55

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