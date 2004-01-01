Утренняя практика йоги мягко и эффективно пробуждает все тело и ум после сна, заряжает энергией, поднимает настроение, позволяя начать день с максимальным потенциалом!

Практика оказывает целостное воздействие на весь организм. Улучшает подвижность суставов, разогревает и прорабатывает мышцы тела.

Класс подойдет как начинающим, так и опытным практикующим. Главное – ваше желание позитивно и энергично начать свой день, и мы Вас в этом полностью поддержим!