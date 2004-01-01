Успешный стартап в бизнесе
Бесплатный тренинг-семинар для начинающих предпринимателей
Бесплатный тренинг-семинар для начинающих предпринимателей
Программа:
Стартапы, какие они бывают. Условия превращения стартапа в зрелый бизнес.
Ключевые этапы успешного стартапа. Проблемные и узкие места на начальной стадии жизненного цикла бизнеса.
Основные составляющие стартапа: от бизнес-идеи к реальному плану действий. Типичные ошибки и классические риски при реализации стартапов.
Внешнее финансирование: типы инвесторов и как на них выйти.
Регистрация участников осуществляется:
Предварительная регистрация обязательна!