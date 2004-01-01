Успешный стартап в бизнесе

Программа:

Стартапы, какие они бывают. Условия превращения стартапа в зрелый бизнес.

Ключевые этапы успешного стартапа. Проблемные и узкие места на начальной стадии жизненного цикла бизнеса.

Основные составляющие стартапа: от бизнес-идеи к реальному плану действий. Типичные ошибки и классические риски при реализации стартапов.

Внешнее финансирование: типы инвесторов и как на них выйти.

Регистрация участников осуществляется:

По телефону: 47-30-47

По электронной почте: nlp-pilot@mail.ru (письмо с указанием ФИО и контактной информации участника)



Предварительная регистрация обязательна!