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Успешный стартап в бизнесе

Бесплатный тренинг-семинар для начинающих предпринимателей 

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События: Тренинг.

Программа:

Стартапы, какие они бывают. Условия превращения стартапа в зрелый бизнес.

Ключевые этапы успешного стартапа. Проблемные и узкие места на начальной стадии жизненного цикла бизнеса.

Основные составляющие стартапа: от бизнес-идеи к реальному плану действий. Типичные ошибки и классические риски при реализации стартапов.

Внешнее финансирование: типы инвесторов и как на них выйти.

Регистрация участников осуществляется:

  • По телефону: 47-30-47
  • По электронной почте: nlp-pilot@mail.ru (письмо с указанием ФИО и контактной информации участника)


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