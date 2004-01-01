Урожай – 2017
Сельскохозяйственная ярмарка
Сельскохозяйственная ярмарка
Комитет по экономическому развитию администрации Мурманска приглашает всех посетить сельскохозяйственную ярмарку!
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продуктов местных товаропроизводителей, овощи, фрукты, бахчевые культуры, мёд и продукты пчеловодства, кондитерские и хлебобулочные изделия, посадочный материал плодово-ягодных культур и многолетних цветов по доступным ценам.
Гостей ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.
Место проведения: в районе дома № 51 по Кольскому проспекту.
Вход свободный
Книжно-иллюстративная выставка
Мини-выставка из цикла «Сделано в СССР»