136042

Урожай – 2017

Сельскохозяйственная ярмарка

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки, Ярмарка.

Комитет по экономическому развитию администрации Мурманска приглашает всех посетить сельскохозяйственную ярмарку!

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продуктов местных товаропроизводителей, овощи, фрукты, бахчевые культуры, мёд и продукты пчеловодства, кондитерские и хлебобулочные изделия, посадочный материал плодово-ягодных культур и многолетних цветов по доступным ценам.

Гостей ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

Место проведения: в районе дома № 51 по Кольскому проспекту.

Город Мурманск
c 9 по 10 сентября
11:00 - 19:00
Цены

Вход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?