Урожай – 2017

Комитет по экономическому развитию администрации Мурманска приглашает всех посетить сельскохозяйственную ярмарку!

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продуктов местных товаропроизводителей, овощи, фрукты, бахчевые культуры, мёд и продукты пчеловодства, кондитерские и хлебобулочные изделия, посадочный материал плодово-ягодных культур и многолетних цветов по доступным ценам.

Гостей ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

Место проведения: в районе дома № 51 по Кольскому проспекту.