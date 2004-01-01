Урок мужества

В ходе онлайн встречи ребята узнают, что Мурманск - один из тех городов, который стал прифронтовым с первых же дней войны. О вражеских бомбежках причалов, железной дороги, школ, госпиталей, больниц, о том, почему фашистские войска, во что бы то ни стало, стремились захватить земли именно Кольского полуострова.

Юным мурманчанам расскажут, как освобождали Заполярье от немецко-фашистских захватчиков, о том какие награды получил город-герой Мурманск, какую роль в освобождении Заполярья сыграла Петсамо-Киркенесская операция. Гости встречи вспомнят имена героев, защищавших родной край, познакомятся с их биографиями.