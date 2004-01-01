Большинство из нас думают, что искусство улиц – это только граффити, но это не так. Это большая субкультура со своими правилами и философией…

Так что же такое Street-art? Это направление в искусстве, в котором важна каждая деталь, будь то тень, цвет или линия. Здесь главная задача художника - вовлечь зрителя в диалог посредством сложносочинённых композиций.

Выставка «[Урбанизм]» известного в Мурманске уличного художника Евгения Урбановича – это фьюжн из аллегорий и философских размышлений о поиске собственной идентичности, об Искусстве как способе ведения дневника, а так же об алхимии и возможности ментальных путешествий.

Автор убеждён, что между объектами искусства и зрителем зачастую присутствует некая эфемерная призма в виде сформировавшихся мнений, догм и шаблонных трактовок о понимании тех или иных символов, цвета и формы. По его мнению, задача художника - сломать стены мышления в рамках ярлыков и тяжести парадигм, законов перспективы, раскрасить пробелы в качестве восприятия и образа мысли, подарить понимание мира и его многогранности без фильтров, чтобы наилучшее выражение его самого взаимодействовало с максимальным выражением других людей.