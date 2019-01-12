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Уральский волшебник

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 140-летию со дня рождения Павла  Бажова

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События: Вечер отдыха, Творческая встреча.

Участники встречи узнают о жизни и творчестве самого знаменитого уральского писателя, автора известной книги сказов «Малахитовая шкатулка». Будут показаны отрывки из экранизаций его произведений. Зрители познакомятся с книгами Бажова из фонда библиотеки. 

На вечере прозвучат русские народные песни и наигрыши в исполнении музыкантов ансамбля русских народных инструментов «Россия», руководит которым Сергей Макаров.

Вечер организован в рамках работы литературной гостиной «Третий возраст» для читателей старшего поколения.

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