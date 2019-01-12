Уральский волшебник

Участники встречи узнают о жизни и творчестве самого знаменитого уральского писателя, автора известной книги сказов «Малахитовая шкатулка». Будут показаны отрывки из экранизаций его произведений. Зрители познакомятся с книгами Бажова из фонда библиотеки.

На вечере прозвучат русские народные песни и наигрыши в исполнении музыкантов ансамбля русских народных инструментов «Россия», руководит которым Сергей Макаров.

Вечер организован в рамках работы литературной гостиной «Третий возраст» для читателей старшего поколения.