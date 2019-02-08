Ограничения: 12+

Они превратили ошибки и оговорки в самый блестящий номер программы, а самые смешные женские роли отдают актёрам-мужчинам.

Они придумывают новогодние программы в октябре, а в год 25-летия отправляются в «ПРЕДЪюбилейный тур».

Поэтому (и не только) они единственные и неповторимые, долгожданные и всенародно любимые «Уральские Пельмени»!

Это значит, что все официальные, торжественные и прочие обязательные в юбилей вещи останутся для телевизионного концерта к 25-летию. А гостей и зрителей «ПРЕДЪюбилейного тура» ждёт только всё самое смешное и любимое, проверенное зрителями, а также всё самое новое, так сказать, с пылу с жару, ну, или только что из кастрюли.

Приглашаем на концерт всех любителей белого юмора, всех, кто ценит оптимистичное отношение к жизни, всех, кто хочет получить мощный заряд позитива. На концертах «ПРЕДЪюбилейного тура» старые номера прозвучат по-новому, а свежие шутки уйдут в народ, чтобы стать самыми любимыми!

Берите с собой друзей-фанатов! А, если найдёте тех, кто ни разу не видел Шоу «Уральские Пельмени», то тем более приводите! Вместе вкуснее и веселее!