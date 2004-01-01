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Упругость круга

Презентация книги Валерия Чарторийского

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События: Презентации.

Имя члена Союза писателей России Валерия Чарторийского уже знакомо заполярному читателю.  В 2014 году он представлял книгу стихов на русском и украинском языках «Я сердцем чую…», в 2015 – сборник «Украина в огне». Валерий Павлович родился на Украине, в Волынской области, публиковался в малотиражной газете Ленинградского института авиационного приборостроения, газете «Западная Лица», литературно-публицистическом журнале «Писатель XXI век», тематических сборниках.

 Новая книга  Валерия Чарторийского «Упругость круга» посвящена 60-летию  города Заозерск, в котором он давно живет и работает. Это поэтическое путешествие по северной земле с её снегами, удивительными озерами и сопками, бархатными тучами и древними камнями. Сборник наполнен памятью и грустью по ушедшим друзьям и родным, по закрытым гарнизонам и опустевшим городам, по отголоскам военной поры.  Однако любовь и надежда у автора превалируют над всеми другими чувствами:  любовь к женщине, к матери, к «упругому полярному кругу»; надежда на лучшее в человеке и на возрождение утраченных ценностей.

С произведениями  Валерия  Чарторийского  можно  познакомиться в электронной библиотеке  «Кольский Север».

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