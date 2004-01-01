Имя члена Союза писателей России Валерия Чарторийского уже знакомо заполярному читателю. В 2014 году он представлял книгу стихов на русском и украинском языках «Я сердцем чую…», в 2015 – сборник «Украина в огне». Валерий Павлович родился на Украине, в Волынской области, публиковался в малотиражной газете Ленинградского института авиационного приборостроения, газете «Западная Лица», литературно-публицистическом журнале «Писатель XXI век», тематических сборниках.

Новая книга Валерия Чарторийского «Упругость круга» посвящена 60-летию города Заозерск, в котором он давно живет и работает. Это поэтическое путешествие по северной земле с её снегами, удивительными озерами и сопками, бархатными тучами и древними камнями. Сборник наполнен памятью и грустью по ушедшим друзьям и родным, по закрытым гарнизонам и опустевшим городам, по отголоскам военной поры. Однако любовь и надежда у автора превалируют над всеми другими чувствами: любовь к женщине, к матери, к «упругому полярному кругу»; надежда на лучшее в человеке и на возрождение утраченных ценностей.

С произведениями Валерия Чарторийского можно познакомиться в электронной библиотеке «Кольский Север».