Упаковка бизнеса

Тренинг будет проходить в формате диалога с участниками. Будут приведены и разобраны конкретные примеры и кейсы. Участники разберут типичные ошибки и сами их исправят.

За время тренинга Вы поймете с чего начинается «упаковка» и получите подробную инструкцию как эффективно укомплектовать Ваше дело.

Программа тренинга состоит из нескольких блоков:

Бизнес идеи 2016 года, набирающие популярность

Продукт или как найти путь к сердцу клиента?

Из чего состоит продукт

Цикл монетизации бизнеса

Сервис и упаковка

Домашнее задание на неделю (практика)

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