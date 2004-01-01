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Упаковка бизнеса

Бесплатный тренинг

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События: Тренинг.

Тренинг будет проходить в формате диалога с участниками. Будут приведены и разобраны конкретные примеры и кейсы. Участники разберут типичные ошибки и сами их исправят.

За время тренинга Вы поймете с чего начинается «упаковка» и получите подробную инструкцию как эффективно укомплектовать Ваше дело. 

Программа тренинга состоит из нескольких блоков:

  • Бизнес идеи 2016 года, набирающие популярность
  • Продукт или как найти путь к сердцу клиента?
  • Из чего состоит продукт
  • Цикл монетизации бизнеса
  • Сервис и упаковка
  • Домашнее задание на неделю (практика)

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Цены

Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефонам: (8152) 43-29-49  или по электронной почте: info@mribi.ru

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