Упаковка бизнеса
Бесплатный тренинг
Бесплатный тренинг
Тренинг будет проходить в формате диалога с участниками. Будут приведены и разобраны конкретные примеры и кейсы. Участники разберут типичные ошибки и сами их исправят.
За время тренинга Вы поймете с чего начинается «упаковка» и получите подробную инструкцию как эффективно укомплектовать Ваше дело.
Программа тренинга состоит из нескольких блоков:
Регистрация по ссылке
Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефонам: (8152) 43-29-49 или по электронной почте: info@mribi.ru