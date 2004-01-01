Университет как модель мира

Лекция посвящена теме высшего образования и образу университета в мировой литературе от античности до наших дней. Лектор – кандидат филологических наук Марина Наумлюк.

Вопросы воспитания элиты, соответствия системы высшего образования современному миру ставились еще в произведениях Платона, Рабле, Гёте, Томаса Манна и Гессе.

Отдельный жанр «университетского романа» возникает в середине ХХ века в художественных литературах Великобритании и США, позднее – во Франции. Образ университета рассматривается как своеобразная модель мира, через которую преломляются законы современного развития общества и перспективы будущего.

Университетский роман ХХI века акцентирует внимание на проблемах культуры, морали, мультикультурализма.

Мультимедийное сопровождение лекции подготовлено Ольгой Феофановой.