146861

Университет как модель мира

Открытая лекция Марины Наумлюк 

0
Я иду
Ваша оценка
События: Лекции.

Лекция посвящена теме высшего образования и образу университета в мировой литературе от античности до наших дней. Лектор – кандидат филологических наук Марина Наумлюк.

Вопросы воспитания элиты, соответствия системы высшего образования современному миру ставились еще в произведениях Платона, Рабле, Гёте, Томаса Манна и Гессе.

Отдельный жанр «университетского романа» возникает в середине ХХ века в художественных литературах Великобритании и США, позднее – во Франции. Образ университета рассматривается как своеобразная модель мира, через которую преломляются законы современного развития общества и перспективы будущего.

Университетский роман ХХI века акцентирует внимание на проблемах культуры, морали, мультикультурализма.
Мультимедийное сопровождение лекции подготовлено Ольгой Феофановой.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?