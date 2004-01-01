Уникальные мамы

В конкурсе примут участие 6 активных мам из Мурманска, Полярного, Заозерска и Ковдора. Возраст участниц до 35 лет.

Конкурсная программа состоит из трех состязаний: визитная карточка «Я – самая…!» – рассказ в оригинальной форме о себе и своей семье: увлечениях, достижениях, планах и мечтах, творческий конкурс «Мама может все, что угодно……» – показ в оригинальной форме как можно больше навыков и талантов в любых направлениях и дефиле «Модная семейка!» – демонстрация уникального семейного стиля, который олицетворяет собой единство и сплоченность семьи.

По результатам выступления участниц жюри присуждает дипломы за I, II, III места.