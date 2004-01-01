Дуэт Владимир Ткаченко-Максим Кучеренко – постоянная величина группы Ундервуд. Сотрудничество музыкантов началось в Крымском мединституте в 1995 году. Дебютный альбом Ундервуда вышел в 2002, спустя два года после переезда музыкантов в Москву.

Ундервуд является неотъемлемой частью российской рок-музыки. Отличительная черта творчества группы – отводить важное место в песнях поэзии. Солисты группы поэты не только по призванию, но и официально признаны ими Союзом Российских Писателей. Хиты Ундервуда объединяют публику на огромных пространствах рок-фестивалей и в камерной атмосфере клубов. Ундервуд перешагнул 20-летний жизненный рубеж, и продолжает творить стихи и песни.

На концерте прозвучат песни, которые вошли в галерею хитов российского рок-н-ролла, и песни из альбомов последних лет.