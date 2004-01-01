Об авторе

Мари-Од Мюрай (Франция) – автор 90 романов для детей и подростков. Кавалер ордена Почетного Легиона. Ее произведения рекомендованы для изучения в школе министерствами образования Франции, Бельгии, Швейцарии и Канады и удостоены десятков литературных премий в разных странах мира.

О книге

Книга «Умник» опубликована в 2004 году, переведена на 10 языков, в том числе и на русский, продается более чем 200-тысячными тиражами в год, получила ряд международных премий.



«По уму Умник тянул года на три, в хорошие дни — на три с половиной».

17-летний Клебер переходит в выпускной класс – у него большие планы на будущее. Его старший брат 22-летний Барнабе, он же Умник прозябает в интернате для умственно отсталых. Развитие Умника остановилось на возрасте три года: он играет в машинки, верит в принцев и в то, что кролик из плюша – месье Крокроль – живой. Клебер в замешательстве, но всё же берет брата к себе, и вот уже они снимают комнату в парижской квартире, которую делят четверо студентов. Для Умника и месье Крокроля всё здесь впервые: красивые девушки, веселые вечеринки, легкие коктейли, «нехорошие слова» и новые отношения… Тут и начинается самое интересное.

Режиссер-постановщик: Максим Соколов (Санкт-Петербург)

В спектакле заняты артисты: Юлия Васькова, Алексей Воронин, Сергей Горбунов, Алексей Кинк, Юрий Луговых, Наталья Молчанова, Александр Покатнёв, Галина Серёгина, студенты МКИ Анастасия Бородихина, Маргарита Османова, Никита Миронов.