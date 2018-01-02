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Умка

Зимняя сказка в жанре «заполярное веселье»

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События: Спектакли, Новый год.

Жанр спектакля «Умка» режиссер обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир дикой северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс!

Театр кукол
22 декабря
10:00
17:30
23 декабря
12:00
15:00
25 декабря
12:30
26 декабря
17:30
28 декабря
17:30
29 декабря
17:30
2 января 2018
15:00
3 января 2018
12:00
4 января 2018
12:00
5 января 2018
15:00
7 января 2018
12:00
8 января 2018
12:00
15:00
13 января 2018
12:00
15:00
14 января 2018
12:00
15:00
Цены

350 р.

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