Умиление
Автопортрет с мамой. Детская галерея г. Апатиты.
Автопортрет с мамой. Детская галерея г. Апатиты.
Перед тем, как начать работу, юные художники внимательно изучали древнерусскую икону и особенно образ Богоматери, прижимающей к себе младенца. Ребята отметили отличительную особенность этого изображения - жест ласки и нежности, понятный и близкий каждому человеку. Работы авторов проекта повторяют композиционную схему сюжета, однако их героями являются сами авторы картины и их мамы.
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