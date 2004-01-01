Перед тем, как начать работу, юные художники внимательно изучали древнерусскую икону и особенно образ Богоматери, прижимающей к себе младенца. Ребята отметили отличительную особенность этого изображения - жест ласки и нежности, понятный и близкий каждому человеку. Работы авторов проекта повторяют композиционную схему сюжета, однако их героями являются сами авторы картины и их мамы.