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Умиление

Автопортрет с мамой. Детская галерея г. Апатиты.

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События: Выставки.

Перед тем, как начать работу, юные художники внимательно изучали древнерусскую икону и особенно образ Богоматери, прижимающей  к себе младенца. Ребята отметили отличительную особенность этого изображения - жест ласки и нежности, понятный и близкий каждому человеку. Работы авторов проекта повторяют композиционную схему сюжета, однако их героями являются сами авторы картины и их мамы. 

Художественный музей
c 8 ноября по 3 декабря
Цены

Информация по телефону: 450-385

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