Наталья Кузьминых родилась в городе Мурманске 27 июня 1968 года. После окончания школы поступила в торгово-кулинарное училище, окончив которое много лет проработала поваром.

Любовь к природе появилась в душе еще совсем юной Натальи – будучи школьницей, она посещала кружок юннатов при Первомайском доме пионеров. Ей очень нравилось наблюдать и ухаживать за животными. С огромным интересом слушала она рассказы преподавателя о нашей неповторимой северной природе.

На 18-летие родители подарили Наталье фотоаппарат. На протяжении года девушка была по-настоящему увлечена фотоделом: фотографировала подруг, сама проявляла, сушила и печатала фотографии. Позднее увлечение отошло на второй план.

Снова взяла в руки фотоаппарат Наталья, когда подружилась с компьютером и интернетом.

Зарегистрировавших в социальных сетях и увидев фотоработы талантливых фотохудожников, ощутила желание научиться делать такие же красивые фотографии.

Сначала снимала простым цифровым фотоаппаратом, через некоторое время приобрела зеркальную фотокамеру. И вот уже на протяжении трёх лет фотография – самая большая радость в жизни автора.

Выставка «Улыбки северной природы» – это наша северная природа во всей её красоте и многогранности. Все работы, представленные на выставке, наполнены огромной любовью не только к северной природе, но и к её обитателям, живущим рядом с нами.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1