Ultra Sound

Ограничения: 21+

Cпециальный гостем из Санкт-Петербурга будет стильная девушка с хорошим музыкальным вкусом – Кsenia Spahova!

Она профессионал своего дела, обладающая взрывной энергетикой и тем самым превращающая свое выступление в маленькое шоу.

Серьезное увлечение музыкой началось с осени 2010 года и продолжается по сей день. За это время Ксения успела стать полюбившимся гостем на клубной арене г. Санкт-Петербурга и Москвы. Способность смешивать разнообразные стили музыки в своих сетах, делают каждый выход ярким,чувственным и взрывным.

Выступления: Griboedov Club (spb), Griboedov Hill (spb), Pinch Bar (spb), KVADRAT (spb), EVO Music Bar (spb), Fabric Bar Manufacture (spb), Opera Club (spb), Friends Bar (spb), Биржа Бар (spb), Stand-Up Club (msc), Wicked (msc), The CLUB (msc), COCOS Bar (sochi) ,Штаб (tlt), BQBar (tlt) & ect.

German Runov / GR-Records / – идейный вдохновитель компании UltraMedia, основатель серии вечеринок "Мурманск против" ,"Мурманск ZA","Ultra Party","Ulta Sound",серии джазовых концертов "Jazz Time"....

За вертушки он встал чуть более двух лет назад и уже спустя несколько месяцев отыграл первый сет в на своем дне рождения с ди-джеем и музыкантом мирового масштаба Alexander Robotnick из Италии.

Музыкальные вкусы Германа обширны, поэтому и сеты получаются стилистически разнообразными и непредсказуемыми, но всегда "живыми" и драйвовыми, а миксы у него всегда интересные, так как треки идеально сочетаются друг с другом, образуя целую, единую картину и хочется переслушавать их не один раз.

Line Up

Minimal / Deep / Tech House

23:00 - 01:00 Dima Dima

01:00 - 02:00 German Runov

02:00 - 04:00 Ksenia Spahova / SPb /

04:00 - 05:00 German Runov

05:00 - 06:00 German Runov 2b2 Ksenia Spahova

Всем гостям флаер со скидкой на бренд Север & на бесплатный кофе в кафе-лавка Морошка.