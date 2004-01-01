ULTRA SOUND: Dj Matpri

Артист ранее известный как Андрей Primat, сейчас чаще выступает и выпускает музыку на виниле под именем Matpri. Это альтернативный примат, новый и модернизированный. Имеется лейбл Prosaic, на котором Matpri издаёт свои треки, в марте 2018-го вышла его первая пластинка Dancefloora EP, четыре оригинальных трека, стиль которых ближе к micro house.

Поддержит музыкальный формат идейный вдохновитель компании UltraMedia - German Runov.