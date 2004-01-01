Таланты есть?! А Если найду?

Ты играешь на музыкальных инструментах или поёшь? Даже все сразу? Ты круто танцуешь? Или быть может ты показываешь фокусы? Ты талантлив, и готов поделиться своими талантами на радость другим? Ты хочешь, что бы на тебя все смотрели и говорили: «Вау! Вот это круто, я тоже так хочу!»? Ты полон безудержной энергии и готов устроить «арбат» в нашем любимом городе? Тебе от 14 до 30 лет? Значит тебе точно к нам!

Молодежный культурный центр объявляет набор музыкантов и артистов всех жанров уличного искусства!

Для участия в Фестивале необходимо отправить заявку на почтовый адрес: kultura@molodezh51.ru с пометкой «Уличный фестиваль»