Украденное детство: дети Севера в годы Второй мировой войны

Выставка является совместным проектом Нарвикского центра войны и мира (г. Нарвик, Норвегия) и Мурманского областного краеведческого музея. Проект получил поддержку Норвежского Баренцевого Секретариата и норвежского фонда «Фритт Орд» («Свободное Слово»).

На выставке представлены истории о детях, живших в Северной Норвегии и северо-западе СССР в годы Второй мировой войны. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.