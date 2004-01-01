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Украденное детство: дети Севера в годы Второй мировой войны

Выставка посвящена 75-й годовщине окончания Второй мировой войны

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События: Выставки.

Выставка является совместным проектом Нарвикского центра войны и мира (г. Нарвик, Норвегия) и Мурманского областного краеведческого музея. Проект получил поддержку Норвежского Баренцевого Секретариата и норвежского фонда «Фритт Орд» («Свободное Слово»).

На выставке представлены истории о детях, живших в Северной Норвегии и северо-западе СССР в годы Второй мировой войны. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.

Краеведческий музей
c 13 сентября по 7 октября
c 13 сентября по 7 октября

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