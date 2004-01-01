Uk Garаge stuff

Ограничения: 21+ FC/DC

Всю ночь энергия танцпола будет наполнена звучанием одного из самых почитаемых направлений в танцевальной музыке вот уже на протяжении двадцати с лишним лет – Garage! Новые и свежие треки, а так же классические, любимые и узнаваемые хиты будут радовать наших гостей в стенах Гарина! Отличное настроение от наших членов Кооператива: DM Shved и Ayastep! А открывать вечеринку будет заводная девица и просто очаровашка Катя Ромашкина! Такое пропустить просто невозможно! Расскажи друзьям и приходите вместе в Гарин в эту пятницу!