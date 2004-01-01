Uk Garаge stuff

Ограничения: 18+ FC\DC

Всю ночь энергия танцпола будет наполнена звучанием одного из самых почетаемых направлений в танцевальной музыке вот уже на протяжении двадцати с лишним лет – Garage! Новые и свежие треки, а так же классические, любимые и узнаваемые хиты будут радовать наших гостей в стенах Гарина!

Гэ́ридж – возник в середине 1990-х годов в восточном Лондоне (Ист-Энд) как гибрид американского гаража под влиянием британского драм-н-бейса. По звучанию гэридж характеризуется темпом порядка 138 ударов в минуту, свингующим ритмом, плотными басами, заимствованными из раннего драм-н-бейса, и общим «разнузданным» звучанием. Часто гэридж сопровождается песнями о любви в стиле современного ар-н-би и/или тостингом, в основном, криминального характера. Кроме того, в гэридже очень часто встречаются такие элементы, как телефонные трели и «ганшоты» (звуки выстрелов).