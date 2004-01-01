Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда

Главный герой очередной лекции авторской программы Дмитрия Коржова - донской казак и поэт Николай Туроверов. Участник двух мировых и гражданской войн. И – поэт, стихи которого, возможно, лучшее, что написано о гражданской войне в России. Его строки из стихотворения «Крым»: «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, я с кормы всё время мимо в своего стрелял коня...» стали хрестоматийными.

В Гражданскую войну был четырежды ранен. Раненным боевые товарищи занесли подъесаула Туроверова в последний пароход, уходящий из Севастополя в иную жизнь.

В эмиграции работал лесорубом в Сербии, грузчиком - во Франции. После Второй мировой работал служащим в одном из парижских банков. Однако всегда оставался воином. В 1939-м поступил в Иностранный легион, вновь воевал – теперь уже с фашистами, в Северной Африке. И – писал стихи.

Об удивительной судьбе Николая Туроверова, его стихах и прозе расскажет в очередной лекции цикла «Те, кого люблю» известный мурманский поэт и прозаик Дмитрий Коржов. Разговор пойдет не только о Николае Туроверове, но и о певцах «белого стана» – и из числа поэтов русской эмиграции первой волны, и из круга литераторов-белогвардейцев, оставшихся в Советской России.

Одна из тем разговора о том, как повлияла поэзия Николая Туроверова на современную русскую поэзию.

На вечере прозвучат стихи и проза Николая Туроверова в исполнении артиста Мурманского областного драматического театра Сергея Гронского и артиста Мурманской областной филармонии Андрея Боброва.