Уголок полиглота

На выставке представлена художественная литература на разных языках. Среди них – английский и испанский, карельский и немецкий, нидерландский и норвежский, польский и португальский, сербский и турецкий, украинский и финский, французский и чешский, шведский и эсперанто!

У наших читателей есть возможность познакомиться в оригинале с повестью белорусского писателя Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха», стихами испанского поэта Фредерико Гарсиа Лорки, «111 историями о Ходже Насреддине» на турецком, «Калевалой» на финском, рассказами Карела Чапека на чешском.

Если же вы только приступаете к изучению языков, для вас – книги-билингвы. «История любви полосатого Кота и сеньориты Ласточки» – «сказка для взрослых детей» бразильского писателя Жоржи Амаду.

«Импресарио из Смирны» – пьеса итальянского драматурга Карло Гольдони.

«Москва – Владивосток» – сборник рассказов французских писателей, путешествовавших по России на транссибирском экспрессе.

Параллельный русский перевод сопровождает и повесть-сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», и рассказы португальского автора Фернандо Пессоа, и стихи чилийского поэта Гонсало Рохаса.

Также можно прочесть произведения русских поэтов с переводом на другие языки: Александра Пушкина и Анну Ахматову, Осипа Мандельштама и Марину Цветаеву. Сборник «Миру нужно песенное слово...» представляет пятнадцать стихотворений Сергея Есенина в переводах на славянские языки.