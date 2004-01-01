Уголок полиглота
Выставка художественной литературы на разных языках
Выставка художественной литературы на разных языках
На выставке представлена художественная литература на разных языках. Среди них – английский и испанский, карельский и немецкий, нидерландский и норвежский, польский и португальский, сербский и турецкий, украинский и финский, французский и чешский, шведский и эсперанто!
У наших читателей есть возможность познакомиться в оригинале с повестью белорусского писателя Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха», стихами испанского поэта Фредерико Гарсиа Лорки, «111 историями о Ходже Насреддине» на турецком, «Калевалой» на финском, рассказами Карела Чапека на чешском.
Если же вы только приступаете к изучению языков, для вас – книги-билингвы. «История любви полосатого Кота и сеньориты Ласточки» – «сказка для взрослых детей» бразильского писателя Жоржи Амаду.
«Импресарио из Смирны» – пьеса итальянского драматурга Карло Гольдони.
«Москва – Владивосток» – сборник рассказов французских писателей, путешествовавших по России на транссибирском экспрессе.
Параллельный русский перевод сопровождает и повесть-сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», и рассказы португальского автора Фернандо Пессоа, и стихи чилийского поэта Гонсало Рохаса.
Также можно прочесть произведения русских поэтов с переводом на другие языки: Александра Пушкина и Анну Ахматову, Осипа Мандельштама и Марину Цветаеву. Сборник «Миру нужно песенное слово...» представляет пятнадцать стихотворений Сергея Есенина в переводах на славянские языки.
Выставка, организованная совместно с Соловецким государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником.
Выставка изданий о жизни и научных открытиях Лобачевского, Ландау, Мечникова, Циолковского, Менделеева, Вавилова и других знаменитых российских ученых