Удочка, леска, крючок и наживка
Информационно-развлекательное мероприятие
Информационно-развлекательное мероприятие
Знаете, как поймать рыбу своей мечты?
Помните наизусть десятки рыбацких баек?
Осознаете, чем отличается блесна от мормышки?
Всеми этими знаниями можно будет поделиться в информационном интеллект-центре (филиал №1, ул. Зои Космодемьянской, 9)!
На мероприятии «Удочка, леска, крючок и наживка» будут рады всем неравнодушным к рыбной ловле! Место найдется как для маститого морского волка, так и для начинающего рыболова-любителя. Самое главное - запастись интересными историями и прихватить с собой отличное настроение!
Мероприятие рассчитано на аудиторию от 12 лет.