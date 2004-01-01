Ограничения: 12+

Знаете, как поймать рыбу своей мечты?

Помните наизусть десятки рыбацких баек?

Осознаете, чем отличается блесна от мормышки?

Всеми этими знаниями можно будет поделиться в информационном интеллект-центре (филиал №1, ул. Зои Космодемьянской, 9)!

На мероприятии «Удочка, леска, крючок и наживка» будут рады всем неравнодушным к рыбной ловле! Место найдется как для маститого морского волка, так и для начинающего рыболова-любителя. Самое главное - запастись интересными историями и прихватить с собой отличное настроение!

Мероприятие рассчитано на аудиторию от 12 лет.