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Удочка, леска, крючок и наживка

Информационно-развлекательное мероприятие

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Ограничения: 12+
События: Встреча, Лекции.

Знаете, как поймать рыбу своей мечты?
Помните наизусть десятки рыбацких баек?
Осознаете, чем отличается блесна от мормышки?

Всеми этими знаниями можно будет поделиться в информационном интеллект-центре (филиал №1, ул. Зои Космодемьянской, 9)!

На мероприятии «Удочка, леска, крючок и наживка» будут рады всем неравнодушным к рыбной ловле! Место найдется как для маститого морского волка, так и для начинающего рыболова-любителя. Самое главное - запастись интересными историями и прихватить с собой отличное настроение!

Мероприятие рассчитано на аудиторию от 12 лет.

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