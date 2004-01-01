Удивительные эксперименты с водой

В ходе программы участники, в увлекательной и красочной форме, познакомятся с необычными свойствами воды. Своими глазами увидят много ярких опытов и узнают их тайны. Собственноручно создадут водоворот, примут участие в погружении картезианского водолаза и просто получат огромное эстетическое удовольствие.

Для детей младше 7 лет желательно присутствие взрослого.