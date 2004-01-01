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Удивительные эксперименты с водой

Увлекательная программа для детей

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Возраст: Для всей семьи.События: Игра.

В ходе программы участники, в увлекательной и красочной форме, познакомятся с необычными свойствами воды. Своими глазами увидят много ярких опытов и узнают их тайны. Собственноручно создадут водоворот, примут участие в погружении картезианского водолаза и просто получат огромное эстетическое удовольствие.

Для детей младше 7 лет желательно присутствие взрослого.

Фокус
15 октября
12:00
Цены

Стоимость программы экспериментов входит в цену билета на посещение музея

Дополнительная информация в группе ВК

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