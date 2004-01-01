В свой 80-летний юбилей Областная научная библиотека подготовила для жителей города и области замечательный подарок – выставку уникальных изданий из фонда библиотеки – «Удивительный мир редкой книги». Переплеты и гравюры прошедших столетий, старая орфография, экслибрисы и суперэкслибрисы прежних владельцев позволяют почувствовать атмосферу ушедшего времени.

На выставке можно увидеть около 200 книг и журналов, которые наиболее ярко отражают основные этапы развития книгопечатания и книгоиздания, раскрывают страницы истории нашего края, знакомят с личными книжными коллекциями представителей известных дворянских родов, ученых и общественных деятелей XIX – ХХ веков.

Где раньше хранились эти раритеты, кому они принадлежали и как попали в Областную научную библиотеку, – обо всем этом расскажут посетителям выставки сотрудники библиотеки, которые проведут экскурсию по семи разделам экспозиции.

Время работы: понедельник-четверг, суббота. Экскурсии проводятся в указанные дни, начало – в 14:00. Заявки на групповые посещения можно направлять по электронной почте market@mgounb.ru, а также по телефону 45 28 26.