153017

Удивительный мир космоса

Выставка знакомит детей с историей освоения космоса, достижениями великих ученых в этой области

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Специальные издания расширят представление юных читателей о космической технике, поведают об искусственных спутниках, ор¬битальных космических станциях, скафандрах, космических кораблях.
На выставке представлены книги, рассказывающие героические истории об известных космонавтах – Юрии Гагарине, Валентине Терешковой, Алексее Леонове.

Книга «Вселенная для детей в рассказах и картинках» Юнатана Линдстрёма расскажет юным читателям о том, откуда на небе взялось так много звезд, почему все они светятся, как рождаются и умирают звезды, что такое черные дыры, почему мы существуем именно на планете Земля в галактике Млечный путь.
Из книги «Тайны и загадки луны» можно узнать о том, что люди тысячелетиями складывали мифы и легенды связанные с луной.

С помощью книги Николаса Харриса «Светящаяся книга о космосе», которую можно читать в темноте, вы познакомитесь со светящимися небесными телами.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?