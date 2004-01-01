Удивительный мир космоса

Специальные издания расширят представление юных читателей о космической технике, поведают об искусственных спутниках, ор¬битальных космических станциях, скафандрах, космических кораблях.

На выставке представлены книги, рассказывающие героические истории об известных космонавтах – Юрии Гагарине, Валентине Терешковой, Алексее Леонове.

Книга «Вселенная для детей в рассказах и картинках» Юнатана Линдстрёма расскажет юным читателям о том, откуда на небе взялось так много звезд, почему все они светятся, как рождаются и умирают звезды, что такое черные дыры, почему мы существуем именно на планете Земля в галактике Млечный путь.

Из книги «Тайны и загадки луны» можно узнать о том, что люди тысячелетиями складывали мифы и легенды связанные с луной.

С помощью книги Николаса Харриса «Светящаяся книга о космосе», которую можно читать в темноте, вы познакомитесь со светящимися небесными телами.