Удивительный мир космоса
Выставка знакомит детей с историей освоения космоса, достижениями великих ученых в этой области
Выставка знакомит детей с историей освоения космоса, достижениями великих ученых в этой области
Специальные издания расширят представление юных читателей о космической технике, поведают об искусственных спутниках, ор¬битальных космических станциях, скафандрах, космических кораблях.
На выставке представлены книги, рассказывающие героические истории об известных космонавтах – Юрии Гагарине, Валентине Терешковой, Алексее Леонове.
Книга «Вселенная для детей в рассказах и картинках» Юнатана Линдстрёма расскажет юным читателям о том, откуда на небе взялось так много звезд, почему все они светятся, как рождаются и умирают звезды, что такое черные дыры, почему мы существуем именно на планете Земля в галактике Млечный путь.
Из книги «Тайны и загадки луны» можно узнать о том, что люди тысячелетиями складывали мифы и легенды связанные с луной.
С помощью книги Николаса Харриса «Светящаяся книга о космосе», которую можно читать в темноте, вы познакомитесь со светящимися небесными телами.
Выставка фарфоровой пластики из коллекции Анны Ивановны Макаровой
Выставка изданий, в которых действуют Татьяны, или авторы произведений носят это красивое русское имя