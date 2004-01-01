Удивительная Антарктида

«Империя холода», «полюс недоступности», «безлюдный материк», «континент без границ» - так называют Антарктиду - самый высокий и самый холодный материк Земли. Загадочную южную землю искали многие мореплаватели, однако достичь ее впервые удалось русской антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, вышедшей из Кронштадта в июле 1819 года. Новый материк был открыт 28 января 1820 года.

Издания, представленные на выставке, помогут пройти по следам выдающихся покорителей самых южных широт планеты с XIX века до наших дней, окунуться в мир вечно снежной красоты и территориальной уникальности Антарктиды, узнать характерные черты её климатических условий и природу материка, открыть неизведанные тайны флоры и фауны.

Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев руководили экспедицией на шлюпах «Восток» и «Мирный». В издании «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света» записки Беллинсгаузена дополнены свидетельствами его товарищей, что позволяет воссоздать живую, яркую картину этого плавания.

Книга «Три кругосветных путешествия» уникальна во многих отношениях. Прежде всего, благодаря имени автора. Адмирал Михаил Петрович Лазарев - один из немногих моряков в истории российского флота, кто совершил три кругосветных плавания, и единственный, кто сделал это будучи капитаном корабля. Представленные в издании документы, свидетельства самого Лазарева и участников экспедиций, не просто фиксируют события и открытия, они дают возможность читателю погрузиться в атмосферу прошлого, во времена великих географических открытий.

Руал Амундсен - норвежский полярный исследователь, заинтересовался изучением полярных стран в начале XX века. Достижение Амундсеном Южного полюса, описанию которого посвящено издание «Южный полюс. Плавание «Фрама» в Антарктике 1910-1912», является одним из ярких эпизодов его борьбы с полярной стихией.

Роберт Скотт - капитан королевского флота Великобритании, один из первооткрывателей Южного полюса. Соревнуясь с экспедицией Руаля Амундсена, Скотт и его спутники дошли до полюса, обнаружили там норвежский флаг и погибли на обратном пути. Книга Р. Скотта «Дневник полярного капитана» знакомит с путевыми дневниками и прощальными письмами великого первопроходца.

В декабре 2016 года в беспрецедентную экспедицию вокруг Антарктиды на борту российского судна «Академик Трёшников» отправилась группа ученых. «Плавучая лаборатория» исследовала редко посещаемые острова и сделала много остановок.

Книга «Вокруг Антарктиды: дневник научной экспедиции» Викторин Йок-Тот Сентилес рассказывает о повседневной жизни исследователей, о сути их экспериментов и открытий, а также об истории и природной красоте Антарктики - этого холодного Эльдорадо.

На выставке представлены редкие и ценные издания из фонда библиотеки: книги конца ХIХ - начала ХХ вв., серия «Полярная библиотека, выходившая в 1930 - е годы.