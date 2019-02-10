Ударные и безУдарные

Ограничения: 6+

Программа концерта:



Бах – Токката ре минор

Берд – Оксфордский марш (литавры)

Брамс – Венгерский танец (ксилофон)

Григ – В пещере Горного короля (орган-соло)

Шнайдер – Концерт (малый барабан)

Королевский-старший – Две пьесы из спектакля «Золотой ключик»

К. Хачатурян – Финал из балета «Чиполлино» (орган соло)

Старинная сюита (сочетание разных ударных инструментов):

Дж. Уорген, Прелюдия

Т. Эрн, С воодушевлением

А. де Кабезон Старинный испанский танец



Имперский марш из к/ф «Звёздные войны» (ударная установка)

Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая

Владимир Королевский. Органист, солист Волгоградской областной филармонии. В 2011 с отличием окончил Московскую консерваторию по классу композиции. Лауреат Всероссийских конкурсов органистов «Пет-розаводск – Кондопога» (2009), «Москва - Красногорск» (2010) и Международных конкурсов «Марчелло Галанти» (Италия, 2008, 1-я премия и приз зрительских симпатий), Валерия Кикты (Москва, 2010). Концертировал в Москве, Петербурге, Кирове, Саратове, Якутске. Выступает как органист, аранжировщик, композитор.



Михаил Жура. Солист группы ударных инструментов Волгоградского Академического симфонического оркестра. Доцент, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов ВИИ им. Серебрякова. Играет соло и с симфоническими оркестрами, в ансамбле с органом, в составе камерных коллективов в Волгограде, Саратове, Астрахани и др. Лауреат Международного конкурса (2011).