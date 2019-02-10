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Ударные и безУдарные

Абонемент «Большая музыка для детей»

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Ограничения: 6+
События: Концерты.

Программа концерта:


Бах – Токката ре минор 
Берд – Оксфордский марш (литавры) 
Брамс – Венгерский танец (ксилофон) 
Григ – В пещере Горного короля (орган-соло) 
Шнайдер – Концерт (малый барабан) 
Королевский-старший – Две пьесы из спектакля «Золотой ключик»
К. Хачатурян – Финал из балета «Чиполлино» (орган соло) 
Старинная сюита (сочетание разных ударных инструментов):

  • Дж. Уорген, Прелюдия 
  • Т. Эрн, С воодушевлением
  • А. де Кабезон Старинный испанский танец 


Имперский марш из к/ф «Звёздные войны» (ударная установка)

Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая

Владимир Королевский. Органист, солист Волгоградской областной филармонии. В 2011 с отличием окончил Московскую консерваторию по классу композиции. Лауреат Всероссийских конкурсов органистов «Пет-розаводск – Кондопога» (2009), «Москва - Красногорск» (2010) и Международных конкурсов «Марчелло Галанти» (Италия, 2008, 1-я премия и приз зрительских симпатий), Валерия Кикты (Москва, 2010). Концертировал в Москве, Петербурге, Кирове, Саратове, Якутске. Выступает как органист, аранжировщик, композитор.

Михаил Жура. Солист группы ударных инструментов Волгоградского Академического симфонического оркестра. Доцент, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов ВИИ им. Серебрякова. Играет соло и с симфоническими оркестрами, в ансамбле с органом, в составе камерных коллективов в Волгограде, Саратове, Астрахани и др. Лауреат Международного конкурса (2011).

Филармония
10 февраля 2019
14:00
Цены

300 р.

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