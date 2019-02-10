Ударные и безУдарные
Абонемент «Большая музыка для детей»
Абонемент «Большая музыка для детей»
Программа концерта:
Бах – Токката ре минор
Берд – Оксфордский марш (литавры)
Брамс – Венгерский танец (ксилофон)
Григ – В пещере Горного короля (орган-соло)
Шнайдер – Концерт (малый барабан)
Королевский-старший – Две пьесы из спектакля «Золотой ключик»
К. Хачатурян – Финал из балета «Чиполлино» (орган соло)
Старинная сюита (сочетание разных ударных инструментов):
Имперский марш из к/ф «Звёздные войны» (ударная установка)
Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая
Владимир Королевский. Органист, солист Волгоградской областной филармонии. В 2011 с отличием окончил Московскую консерваторию по классу композиции. Лауреат Всероссийских конкурсов органистов «Пет-розаводск – Кондопога» (2009), «Москва - Красногорск» (2010) и Международных конкурсов «Марчелло Галанти» (Италия, 2008, 1-я премия и приз зрительских симпатий), Валерия Кикты (Москва, 2010). Концертировал в Москве, Петербурге, Кирове, Саратове, Якутске. Выступает как органист, аранжировщик, композитор.
Михаил Жура. Солист группы ударных инструментов Волгоградского Академического симфонического оркестра. Доцент, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов ВИИ им. Серебрякова. Играет соло и с симфоническими оркестрами, в ансамбле с органом, в составе камерных коллективов в Волгограде, Саратове, Астрахани и др. Лауреат Международного конкурса (2011).
300 р.