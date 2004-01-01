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Ударная компания

Концерт большого, дружного, разномастного и многофункционального семейства ударных инструментов

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События: Концерты.

Ксилофон, кахон, ударная установка, металлофон, колокольчики, бонги, конго, кастаньеты, тамбурин, чаймс, шейкер, рейнстик, клаве, треугольник, вуд блок (и многие-многие другие) – это большое, дружное, разномастное и многофункциональное семейство ударных инструментов.

Программа ансамбля – про их содружество. Как между собой, так и с фортепиано – клавишно-ударным инструментом.

Барабаны всегда были неотъемлемой частью духовых, симфонических, эстрадно-джазовых оркестров и ансамблей, но сегодня все больше композиторов пишет музыку для солирующих ударных, для камерных составов с ударными инструментами. Поэтому в ансамбле все инструменты равноправные.

Участники ансамбля познакомились на отделении "Музыкальное искусство эстрады" Мурманского колледжа искусств, неоднократно сотрудничали как в колледже, так и в Мурманской областной филармонии, артистами которой сейчас являются.

Филармония
3 ноября
20:30
Цены

700 р.

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