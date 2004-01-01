Учёные против: генетика в кино

Какие реальные эксперименты с генами предсказали фантасты, а какие из них так и остались художественным вымыслом, расскажут эксперты 21 июля в научном ток-шоу «Учёные против». Темой онлайн шоу станет «генетика в кино».

Организатором мероприятия выступает сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

«Учёные против…» - это научное ток-шоу, в ходе которого эксперты и зрители смотрят фрагменты культовых фильмов и сериалов, находят ошибки в повествовании и разбираются, как должно быть на самом деле с точки зрения науки.

Возможность изменять код ДНК породила генную инженерию и множество прикладных проектов: генетические тесты, клонирование, генномодифицированные продукты и многое-многое другое. Разумеется, такие сенсационные события десятилетиями вдохновляют кинорежиссёров и вызывают интерес у миллионов зрителей. Но зачастую фильмы о генетических экспериментах оказываются недостоверными.

Чем больше генов, тем больше сверхспособностей у их носителя? Все ли мутации вредны? Можно ли создать свою точную копию?

Врач-медицинский генетик, младший научный сотрудник НИИ медицинской генетики города Томска Наиль Валиахметов вместе со зрителями посмотрит фрагменты фильмов про эксперименты с ДНК и расскажет, допускает ли современная наука их гипотетическую возможность.

Спикер также затронет вопросы редактирования генома человека и лечения наследственных болезней, создания гибридов, мутаций и существования генов «суперспособностей».

Трансляция пройдет 21 июля в 14:00 (по Мск) в ВК по ссылке и на youtube канале.

Зрители могут сами повлиять на ход ток-шоу, заранее задав вопросы спикеру через форму.

Авторы лучших вопросов получат в подарок научно-популярные книги-бестселлеры от сети ИЦАЭ