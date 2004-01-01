Эта выставка является защитным проектом выпускников Школы юного музейщика.

«Школа юного музейщика» — музейно-образовательная программа для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ.

В основе программы – идея приобщения школьников к музееведческой науке и к мировой художественной культуре через музееведение, знакомство с направлениями деятельности музея и приобретение практических навыков работы с музейными предметами. В течение двух лет ребята занимались по авторской программе, разработанной сотрудниками Мурманского областного художественного музея: посещали лекции по истории искусств и музееведению, увлекательные экскурсии, просмотры фильмов, дискуссии; знакомились с внутренней работой музея и его отделов, участвовали в торжественных мероприятиях музея – открытиях выставок, праздниках, фестивалях, семинарах.

В конце первого года обучения учащиеся I курса «Школы юного музейщика» защищают проект «И портреты заговорили», который включает в себя рассказ о художнике, рассказ о портретируемом и творческое эссе. Выпускники II курса самостоятельно готовят и открывают выставку. Предварительно выбирают экспонаты из фондов музея, изучают творчество авторов произведений, участвуют в монтаже выставки, церемонии открытия выставки, проводят экскурсию.

В экспозиции выставки «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея» будет представлено более 20 работ, среди которых картины А.А. Мыльникова, Е.Е. Моисеенко и, конечно, произведения Мурманских художников В.Н. Бубенцова, Н.Н. Ковалёва, Т.В. Ковалёвой, А.Г. Шаковца.